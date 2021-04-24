MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biden’ın skandal açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri risk taşımaktadır!Suriye'de Akdeniz açıklarında petrol taşıyan tankere SiHA'lı saldırıİletişim Başkanı Altun: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz24 Nisan 2021 koronavirüs tablosu: 339 can kaybı, 40 bin 596 yeni vakaDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biden'ın sözde soykırım ifadesini tümüyle reddediyoruz!ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına 'Soykırım' dedi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahak Maşalyan'a anlamlı mesaj!Savaşçı dizisi 102.bölüm full, tek parça izle | FOX TV canlı yayın izleKardeşlerim bugün canlı izle ATV | Kardeşlerim 10. bölüm full izleme linkiMilli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaraları etki altına alındı!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biden’ın skandal açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri risk taşımaktadır!

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biden’ın skandal açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri risk taşımaktadır!

Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne katliam zilleti vardır. Tarihimiz bu konuda da tertemizdir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biden’ın skandal açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri risk taşımaktadır!

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD Başkanı Joe Bıden'ın 1915 olaylarında 'Soykırım' demesinin ardından tepki içeren açıklamalarda bulundu. Bahçeli; "Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne katliam zilleti vardır. Tarihimiz bu konuda da tertemizdir. Biden’ın skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır." dedi. 

ayrıntılar geliyor...

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT