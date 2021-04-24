MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biden’ın skandal açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri risk taşımaktadır!
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne katliam zilleti vardır. Tarihimiz bu konuda da tertemizdir." dedi.
Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD Başkanı Joe Bıden'ın 1915 olaylarında 'Soykırım' demesinin ardından tepki içeren açıklamalarda bulundu. Bahçeli; "Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne katliam zilleti vardır. Tarihimiz bu konuda da tertemizdir. Biden’ın skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır." dedi.
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