MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biden’ın skandal açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri risk taşımaktadır!

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD Başkanı Joe Bıden'ın 1915 olaylarında 'Soykırım' demesinin ardından tepki içeren açıklamalarda bulundu. Bahçeli; "Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne katliam zilleti vardır. Tarihimiz bu konuda da tertemizdir. Biden’ın skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır." dedi.

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