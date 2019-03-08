IHAAW184219-SIY/07-03-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı "beka sorunu yok" diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir." 07.03.2019 18:42:19 TSI NNNN