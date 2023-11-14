Bahçeli'den flaş Anayasa Mahkemesi (AYM) açıklaması: “Ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır”

Partisinin grup toplantısında AYM-Yargıtay krizi hakkında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın objektifliğini ve tarafsızlığını kaybettiğini vurgulayarak, “Ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır” dedi.

YAYINLAMA
Google News
Bahçeli'den flaş Anayasa Mahkemesi (AYM) açıklaması: “Ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır”

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İsrail Başbakanı Netenyahu'nun hükmünün bazı ülkelere geçebileceğini fakat Türkiye'ye sökmeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Unutmayınız ki, korkak bin defa, kahraman ise bir defa ölür. Ona buna diyet borcu olanların; çıkarlarının izdüşümünde göbeği bağlı, geleceği rehin altında bulunanların duruşundan da asla bahsedilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç kimseye eyvallahı yoktur. Hiçbir odakla al takke ver külah içinde de değildir. Zulme sessiz kalmak aynı zamanda ortak olmak demektir. Herkes sussa da biz susmayacağız, sessiz kalmayacağız, zalime zalim demekten ödün vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu'nun 2023 Türkiye Raporu'nu değerlendiren Bahçeli, "Biz dünyaya haçlı emellerinin mevziisinden değil hilalin nurundan bakıyoruz. Biz Müslüman Türk milleti olarak din kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın her zaman ve her fırsatta yanı başında yerimizi alıyoruz. Ankara'dan Bakü'ye uzanıyor, Astana'yla kavuşuyor, Aşkabat'la kaynaşıyor, Bişkek'le bütünleşiyor, Budapeşte'yle hasret gideriyor, Lefkoşe'yi bağrımıza basıyor, Filistin'in arkasında dağ gibi duruyoruz. Hem Türk'üz, hem Müslümanız. Hem Türk asrı diyoruz, hem de mukaddesatımızın onuru koruyoruz. AB Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye Raporu'nu yırtıp atıyor veya kağıttan uçak yapıp kendilerine aynen iade ediyoruz" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan gerilim hakkında konuşan Bahçeli, "Anlaşmazlık ve gerilim hali bir defa hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından hiç de arzu etmediğimiz bir durumdur. Ancak bir kahırdan ümit ediyorum pek çok lütufta doğacaktır. Öncelikle yüksek yargı organları arasındaki görüş ayrılıkları, yorum farkları hukuk tekniği ve demokrasi mantığı kapsamında içtihat zenginliğini takviye ve tahkim edecektir" ifadelerini kullandı.

Fakat en son yaşanan, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanılanların devlet veya rejim krizi olmadığını altını çizen Bahçeli, "Bunun yanında var olan sorunun kaynağına inmeden, sorun üreten yargı organını nesnel ölçüler eşliğinde tespit etmeden sağlam ve sağlıklı çözüm yollarının inşası da oldukça zordur. Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk düzenin safrası ve sancısıdır. Bu kaçınılmaz gerçeği kabul etmeden son gelişmeleri kavramak mutlak butlanla batıldır. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru incelemelerinde hukuk ve toplum düzenini tahrip edecek kararlar alması, yasa ve anayasa koyucunun iradesini yok sayması, hatta anayasa hükümlerini işlevsiz hale getirmesi vaka-ı adiyeden sayılamayacak bir sapma ve sürüklenme halidir" dedi.

"Yargıya saygı mecburidir, bu kararın gereği TBMM'de derhal yapılmalı, konu kapatılmalıdır" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Yargıtay ile Anayasa Mahkemesini karşı karşıya getiren konu Anayasa'nın 83. maddesinin 2. fıkrasında yer alan dokunulmazlığın iki istisnasından biridir. Bu istisna hükmüne göre, "seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır." Şu anayasal kuralı herkesin idrakinde yarar vardır. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur, bu mahkeme süper temyiz merci sıfatına da sahip değildir. Bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin görevi, bir temel hakkın ihlal edilip edilmediğini, eğer ihlal varsa bu ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesiyle sınırlıdır."

Genel Başkan Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın objektifliğini ve tarafsızlığını kaybettiğini vurgulayarak, "Geldiğimiz bu aşamada karşımıza iki seçenek çıkmaktadır: Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır. Mahkeme'nin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bunu da yeni bir anayasaya ile hayata geçirmek hedefimizdir" dedi.

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, CHP'nin Gölge Kabine uygulamasına ilişkin, "Gölgeden ne istiyorlar, aslını tercih etseler daha iyi olur" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel namus şeref sözü demiş ön seçim vaadinde bulunmuştu, genel başkan olduktan sonra çark etti
Özgür Özel namus şeref sözü demiş ön seçim vaadinde bulunmuştu, genel başkan olduktan sonra çark etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e sert tepki! "Bunun hiçbir meşruiyeti yok"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e sert tepki! "Bunun hiçbir meşruiyeti yok"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargıtay-AYM tartışması hakkında ilk kez konuştu! "Çözüm yeni Anayasa"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargıtay-AYM tartışması hakkında ilk kez konuştu! "Çözüm yeni Anayasa"
"Anayasa koyucunun iradesi yok sayıldı!" Yargıtay’dan AYM açıklaması
"Anayasa koyucunun iradesi yok sayıldı!" Yargıtay’dan AYM açıklaması
Son Haberler
Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!
Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!
Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!
Günler sonra ilk kez görüntülendiler! Dilan Polat-Engin Polat çifti o soruşturma dosyası için yeniden adliyede!
Günler sonra ilk kez görüntülendiler! Dilan Polat-Engin Polat çifti o soruşturma dosyası için yeniden adliyede!
CHP'den tepki çeken 10 kasım görüntüleri! İstanbul il başkanı Özgür Çelik çelenk getirmeyi unuttu, selamlamayı çelenksiz yaptı
CHP'den tepki çeken 10 kasım görüntüleri! İstanbul il başkanı Özgür Çelik çelenk getirmeyi unuttu, selamlamayı çelenksiz yaptı
İsrail'e tepkiler her geçen gün artıyor! ABD’de Kongre çalışanları: Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok
İsrail'e tepkiler her geçen gün artıyor! ABD’de Kongre çalışanları: Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok
Çok Okunanlar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanların ön gördüğü rakam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanların ön gördüğü rakam
Hatay Reyhanlı'ya fayda sağlayacak ekonomik yatırım!
Hatay Reyhanlı'ya fayda sağlayacak ekonomik yatırım!
Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi
Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi
Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristlerin arasında örgütün bombacısı da var!
Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristlerin arasında örgütün bombacısı da var!
AK Parti’de 31 Mart yerel seçimleri için adaylık süreci başladı! Başvurular internetten yapılacak!
AK Parti’de 31 Mart yerel seçimleri için adaylık süreci başladı! Başvurular internetten yapılacak!
AK Parti'de 31 Mart 2024 yerel seçim adaylık müracaatları için başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu
AK Parti'de 31 Mart 2024 yerel seçim adaylık müracaatları için başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi