MHP Genel Başkanı Bahçeli esti, gürledi: Ülkemize kefen biçen olursa o kefeni başlarına geçiririz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında gündem ve Cumhur İttifakı hakkında değerlendirmelerde bulunurken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP hakkında sert ifadeler kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bir selamla bin hatır kazanırız. Eğer istersek bir gönüle bin yoldan ulaşırız. Bizim siyasetimiz hakikatin içindedir. Bizi arayan çarpık kulisler, çorak ortamlarda değil Türk milletinin varlığında bulacaktır. Bariz farkımız da budur.

Soyumuz belli, tuttuğumuz bayrak bellidir. 3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Mahçubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın, açığımız yok ki korkularımız olsun. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz. Kem gözler, kötü sözler, boşuna heveslenmesin.

Fanatizmin tutsağı, fenalığın uşalığı olanların MHP ile aşık atamayacaklarını, boy örtüşemeyeceklerini tecrübeyle biliriz.

"MHP'Yİ ŞİDDET YANLISI GÖSTERMEK AYIPLI VE AHLAKSIZ SUÇLAMADIR"

Hep aynı bildik tahrik ve bayatlamış suçlamalar tekraren tedarike sunulmuştur. MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız suçlamadır. Partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Alçakça tezgahlanmış kara kampanyalara asla teslim olmayız. Yumuşak başlı isek de uysal koyun görülemeyiz. 1 adım yaklaşana 10 adımla koşarız. Ülkemize ve ülkelerimize kefen biçen olursa o kefeni başlarına geçiririz.

Bazı saldırılarla MHP ile bağ kurmak zorlamadır. Taraf olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek ucuzdur.

Hiç kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmaya çalışmasın, bunu aklından dahi geçirmesin. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler, husumet çemberine sıkışanlar, suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Evinin balkonuna kamera yerleştirmesi, sonra dönüp masumiyet çığırtkanlığı yapması, sonra da bana saldırdılar demesi bildik bir numaradır. Bu numaralar eskimiştir.

"CUMHUR İTTİFAKI KAOS HAYALLERİNİ SUYA DÜŞÜRMEKTEDİR"

Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi'nde 24 gündür süren eylemler bize göre bir prova niteliğindedir. Sokağa çıkma kısıtlamasına gerek duyulan günlerde, sokak hareketi ortaya çıkarmak isteyenlerin olduğu da bilinmektedir. Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir.

Serok Ahmet, koalisyon hükümeti kurmaya geldiğinde bize söylediklerini açıklasak, insan içine çıkamazdı. Kimlerin dolduruşuna geldiği bellidir. Gelecekte küçük bir ayrıntı olarak hatırlanacağını da aklından çıkarmamalıdır.

GÜLNAZ ŞIRINGA

Serok Ahmet yalancıdır, yandan çarklıdır. Kılıçdaroğlu yalan bataklığındadır. Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Gülnaz Şırınga'ya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektör ‘e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.

Parodi haberi sunan gazeteciye şunu söylüyorum: Nefret insan sağlığına zararlıdır. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kötü söz sahibine döner ve hatta rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. Nerede nasıl davranacağımızı yalnızca biz biliriz.

" HDP'NİN ÖN KAPISINDAN GİREN ARKA KAPISINDAN KANDİL'E ÇIKMAKTADIR. "

CHP Genel Başkanı şiddetten rahatsızsa katile katile caniye cani teröriste terörist demesini öğrenmelidirler. HDP'nin Esenyurt ilçe binasındaki dehşet verici görüntüler bize göre malumun ifşasıdır. Hücre evi olan ilçe binası teröristlerin sığınağı haline dönüştürülmüştür. HDP'nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil'e çıkmaktadır.

HDP demek PKK demektir, HDP demek ihanet demektir. HDP demek kundağa sarılan bebeklerimize ölüm demektir.

Bizim parti kapatılmasıyla ilgili görüşlerimiz çok açıktır. Tutarlı çizgimizde şimdiye kadar bir değişiklik olmamıştır. Siyasi partilerin kapatılarak cezalandırılması yerine, anayasanın temel ilkelerine aykırı hareket eden parti sorumluluların cezalandırılmasını dile getirdik.

Kurunun yanında yaşın da yanmasının önlenmesi önemlidir. HDP'nin kapatılması adalete aykırılık teşkil etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti değildir.

"CHP, TERÖRİSTLERLE DEĞİL, UZMAN ÇAVUŞLARLA UĞRAŞMAKTADIR"

Hukuk ve adalet devletin sözüdür, var oluşunun meşru gücüdür. Devleti devlet yapan hangi değerler varsa karşı saldırıya uğramaktadır. Kanaatimiz odur ki, teröriste terörist diyemeyen işlenmiş suçlara potansiyel ortaktır.

CHP yönetimi teröristlerle değil, rektörlerle uzman çavuşlarla uğraşmaktadır. Bir de bu kutsal mesleği yapanlara militan muamelesi yapmaktadır. TDK sözlüğüne göre militanın üç anlamı vardır. Rektörlerimizin uzman çavuşlarımızın hangi mücadeleleri militanlıkla uyuşmaktadır. CHP militan arıyorsa Boğaziçi'ndeki il başkanlarına bakacaklar. CHP yönetimi militan görmek istiyorsa, bir boy aynasına geçip titizlikle incelemelidir.

"ABD YÖNETİMİ NE OLURSA OLSUN, HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAKTIR"

Dijital devrim bir süreci daha karmaşık hale getirebilecektir. Hayatın akışındaki yavaşlama doğrudan doğruya sosyal ve siyasal yaşama yansıyacaktır. Milliyetçilik, cazibesini ve çekim gücünü artacaktır. Biz iman ve iradeyle yolumuza devam edeceğiz. Bize göre ABD Kongresi'ne yapılan baskın, bir dönemin bitişinin resmidir. Göreve gelen ABD yönetimi ne olursa olsun, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.