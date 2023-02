MHP lideri Bahçeli sert konuştu: "Devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde" MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, devletin depremzedelerin yanında olduğunu ifade ederek, "Devlet nerede diyenlere bir çift sözüm var; devlet bölgesinde her şey var sadece devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle tüm hassasiyetiyle habidir. Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır" dedi

Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri