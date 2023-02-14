MHP lideri Bahçeli sert konuştu: "Devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye'nin seferber olduğunu belirten Devlet Bahçeli, devletin deprem bölgesinde olmadığına yönelik eleştirilere sert yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bin nasihat fayda etmiyor ama yeri geliyor bir musibet kendimize gelmemize vesile oluyor. Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz. Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. Şer kumpanyalara şahit olduk. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik. Türkiye'miz devasa bir felaketin pençesindedir. Çetin bir sınav ve sınamadan geçiyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen ikiz depremler 110 bin kilometrekarelik bölgede 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü vurmuştur.

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"13.5 MİLYON VATANDAŞIMIZI CİDDİ MAĞDURİYETLERE UĞRADIĞI ORTADADIR"

Bilim insanları bu ikiz depremin 500 atom bombası gücüne denk düştüğünü ileri sürmüştür. Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir. Şehirlerimiz harap olmuştur. Bu tip depremlerin diğer fay hatlarını harekete geçirip geçirmeyeceği mutlaka ele alınmalıdır. Depremle sarsılan 10 ilimizde hayat mücadelesi veren 13.5 milyon vatandaşımızı ciddi mağduriyetlere uğradığı ortadadır. Seferberlik ruhuyla harekete geçip milletvekillerimizden oluşan heyeti deprem bölgesine gönderdik.

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"DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERE SIRASIYLA GİDECEĞİM"

Sayın Cumhurbaşkanımız depremle yıkıma uğrayan illerimize intikal ederek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarımızla buluştu, göz yaşlarını silmek için çabada bulundu. Bilhassa Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı ben de gelişmeleri Ankara'dan takip ettim. Başkaları gibi şov peşinde değiliz, istismar peşinde değiliz. "Milliyetçi Hareket Partisi nerede?" diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim; biz her yerdeyiz...Deprem bölgesindeki illere sırasıyla gideceğim. Devlet nerede diyenlere bir çift sözüm var; devlet bölgesinde her şey var sadece devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle tüm hassasiyetiyle habidir. Devlet yok diyen karakter yoksunları, iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir. Bunlar baksa da göremez.

"AHBAP'ÇILAR, BABALA'CILAR AKBABA GİBİ KANAT ÇIRPMAKTADIR"

Dünyanın neresinde olsun bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değildir. Devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır. Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan her kardeşimizden Allah razı olsun.

Babala TV sahibi (Oğuzhan Uğur) - AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent

"70 ÜLKE TÜRKİYE'MİZİN YARDIMINA KOŞTU, MUHALEFET NE YAPTI?"

Türk devleti ayağa kalkmıştır, adı konulmamış bir seferberlik ilanı yapılmıştır. 70 ülke Türkiye'mizin yardımına koşmuştur. Hepsine teşekkür ediyorum. Belki yeri ve zamanı değil ama sormak lazım: Muhalefet ne yaptı? 6 şubat depremini malzeme haline getirip siyasi talancılığa soyunanlar Türkiye'ye musallat olan metastaz yapmak için uğraşan kanser hücreleridir.

"DEMİRTAŞ VE ERDOĞAN, DEMİR PARANIN YAZI VE TURASI"

Cevabını aradığım ilk soru şudur, Fransa'da yayınlanan ve peygamber efendimizin emanetlerine zaman zaman saldıran dergi ile CHP'nin başındaki zat ile arasında bir fark gören var mıdır? Sorun sensin Erdoğan terörist Demirtaş ile Suçlu Erdoğan'dır diyen Kılıçdaroğlu demir paranın yazı ve turası değil midir?

AHMET ŞIK'A SERT TEPKİ

Türkiye İşçi Partisi'nin PKK kontenjanlı sözde bir milletvekili "Böyle bir devletin düşmanı olmak meşrudur" açıklamasıyla halk ve devlet düşmanlığında yeni bir sayfa açmıştır. Geldiğimiz bu aşamada bu gedikli düşmanı TBMM'de yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur.

"YAĞMACILAR VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMALI, SIĞINMACI İSE ÜLKESİNE GÖNDERİLMELİ"

Bu alçakla birlikte yağma ve talan yapanların vatandaşlıktan çıkarılması, şayet yağmacı sığınmacı ise hemen ülkelerine gönderilmelidir.