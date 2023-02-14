MHP lideri Bahçeli sert konuştu: "Devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde"

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, devletin depremzedelerin yanında olduğunu ifade ederek, "Devlet nerede diyenlere bir çift sözüm var; devlet bölgesinde her şey var sadece devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle tüm hassasiyetiyle habidir. Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır" dedi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
MHP lideri Bahçeli sert konuştu: "Devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye'nin seferber olduğunu belirten Devlet Bahçeli, devletin deprem bölgesinde olmadığına yönelik eleştirilere sert yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bin nasihat fayda etmiyor ama yeri geliyor bir musibet kendimize gelmemize vesile oluyor. Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz. Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. Şer kumpanyalara şahit olduk. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik. Türkiye'miz devasa bir felaketin pençesindedir. Çetin bir sınav ve sınamadan geçiyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen ikiz depremler 110 bin kilometrekarelik bölgede 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü vurmuştur.

MHP lideri Bahçeli sert konuştu: Devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde

"13.5 MİLYON VATANDAŞIMIZI CİDDİ MAĞDURİYETLERE UĞRADIĞI ORTADADIR"

Bilim insanları bu ikiz depremin 500 atom bombası gücüne denk düştüğünü ileri sürmüştür. Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir. Şehirlerimiz harap olmuştur. Bu tip depremlerin diğer fay hatlarını harekete geçirip geçirmeyeceği mutlaka ele alınmalıdır. Depremle sarsılan 10 ilimizde hayat mücadelesi veren 13.5 milyon vatandaşımızı ciddi mağduriyetlere uğradığı ortadadır. Seferberlik ruhuyla harekete geçip milletvekillerimizden oluşan heyeti deprem bölgesine gönderdik.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERE SIRASIYLA GİDECEĞİM"

Sayın Cumhurbaşkanımız depremle yıkıma uğrayan illerimize intikal ederek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarımızla buluştu, göz yaşlarını silmek için çabada bulundu. Bilhassa Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı ben de gelişmeleri Ankara'dan takip ettim. Başkaları gibi şov peşinde değiliz, istismar peşinde değiliz. "Milliyetçi Hareket Partisi nerede?" diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim; biz her yerdeyiz...Deprem bölgesindeki illere sırasıyla gideceğim. Devlet nerede diyenlere bir çift sözüm var; devlet bölgesinde her şey var sadece devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle tüm hassasiyetiyle habidir. Devlet yok diyen karakter yoksunları, iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir. Bunlar baksa da göremez.

MHP lideri Bahçeli sert konuştu: Devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde

"AHBAP'ÇILAR, BABALA'CILAR AKBABA GİBİ KANAT ÇIRPMAKTADIR"

Dünyanın neresinde olsun bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değildir. Devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır. Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan her kardeşimizden Allah razı olsun.

MHP lideri Bahçeli sert konuştu: Devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde

Babala TV sahibi (Oğuzhan Uğur) - AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent

"70 ÜLKE TÜRKİYE'MİZİN YARDIMINA KOŞTU, MUHALEFET NE YAPTI?"

Türk devleti ayağa kalkmıştır, adı konulmamış bir seferberlik ilanı yapılmıştır. 70 ülke Türkiye'mizin yardımına koşmuştur. Hepsine teşekkür ediyorum. Belki yeri ve zamanı değil ama sormak lazım: Muhalefet ne yaptı? 6 şubat depremini malzeme haline getirip siyasi talancılığa soyunanlar Türkiye'ye musallat olan metastaz yapmak için uğraşan kanser hücreleridir.

"DEMİRTAŞ VE ERDOĞAN, DEMİR PARANIN YAZI VE TURASI"

Cevabını aradığım ilk soru şudur, Fransa'da yayınlanan ve peygamber efendimizin emanetlerine zaman zaman saldıran dergi ile CHP'nin başındaki zat ile arasında bir fark gören var mıdır? Sorun sensin Erdoğan terörist Demirtaş ile Suçlu Erdoğan'dır diyen Kılıçdaroğlu demir paranın yazı ve turası değil midir?

MHP lideri Bahçeli sert konuştu: Devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde

AHMET ŞIK'A SERT TEPKİ

Türkiye İşçi Partisi'nin PKK kontenjanlı sözde bir milletvekili "Böyle bir devletin düşmanı olmak meşrudur" açıklamasıyla halk ve devlet düşmanlığında yeni bir sayfa açmıştır. Geldiğimiz bu aşamada bu gedikli düşmanı TBMM'de yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur.

"YAĞMACILAR VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMALI, SIĞINMACI İSE ÜLKESİNE GÖNDERİLMELİ"

Bu alçakla birlikte yağma ve talan yapanların vatandaşlıktan çıkarılması, şayet yağmacı sığınmacı ise hemen ülkelerine gönderilmelidir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Deprem öncesi ve sonrası uydu görüntüleri yayınlandı!
Deprem öncesi ve sonrası uydu görüntüleri yayınlandı!
Depremzede vatandaştan Selçuk Bayraktar'a: "Burada zaman harcamayın. Gidin uçaklarınızı uçurun"
Depremzede vatandaştan Selçuk Bayraktar'a: "Burada zaman harcamayın. Gidin uçaklarınızı uçurun"
Son dakika | Kahramanmaraş'ta mucize: 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 1 kişi, 198.saatte enkazdan çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta mucize: 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 1 kişi, 198.saatte enkazdan çıkarıldı
Yüreklerimizi sıcacık yaptı! Deprem bölgesinde pamuk şeker yapıp çocuklara dağıttı: "Herkes bir şey yapıyordu, ben de makineyi çıkardım"
Yüreklerimizi sıcacık yaptı! Deprem bölgesinde pamuk şeker yapıp çocuklara dağıttı: "Herkes bir şey yapıyordu, ben de makineyi çıkardım"
Son Haberler
Lukas Mai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Mai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Mai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Mai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Serif Berbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serif Berbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Serif Berbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serif Berbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Osigwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Osigwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Osigwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Osigwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Saipi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Saipi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Saipi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Saipi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Kabine, deprem gündemiyle toplanacak! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında
Kabine, deprem gündemiyle toplanacak! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu!
123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu!
Hatay'daki deprem anı saniye saniye kaydedildi! Evler beşik gibi sallandı, deprem ışıkları görüldü! İşte o anlar...
Hatay'daki deprem anı saniye saniye kaydedildi! Evler beşik gibi sallandı, deprem ışıkları görüldü! İşte o anlar...
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?