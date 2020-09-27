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  3. MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: "Karabağ Türk'ündür Türk vatanıdır"

MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: "Karabağ Türk'ündür Türk vatanıdır"

MHP Genel Başkanı Devlt Bahçeli'den, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar sonrası açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Karabağ Türk’ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir." dedi.

MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: "Karabağ Türk'ündür Türk vatanıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan ordusunun Azerbaycan köylerini hedef almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ermenistan'ın saldırılarını kınayan Bahçeli, Ermenistan'a destek mesajlarını yineledi.

Bahçeli, Ermenistan'ın provokatif saldırısına ilişkin "Ermenistan’ın bugün sabah saatlerinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır, yeni bir kanlı sayfanın açılması demektir" dedi.

Bahçeli, "Karabağ Türk’ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir. Yegâne gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan’ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan’ın yanındayız." dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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