MHP lideri Bahçeli'den muhalefete zehir zemberek sözler: "Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli konuşmasında ekonomik gelişmeler, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve siyaset gündemine değindi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Güçlü bir devlete, tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkmış bir millete sahip olmanın önemi daha iyi görülecektir. Devletini kaybetmiş toplumlarla, iç barışını sağlayamamış devletlerin yol açtığı vahim karmaşa dünya genelinde büyük krizlere davetiye çıkarmıştır.

Meselenin can alıcı noktası, çözümün bir parçası olabilmektir. Yapmak yerine yıkmayı tercih edenlerin bu düşüncemizi anlamasını beklemesek de üzerinde biraz tefekkür etmelerini beklemek en tabii hakkımızdır. Vatan namustur, namusun fiyatı ve ekonomik değeri olamayacaktır.

"ATATÜRK TAM BAĞIMSIZLIKTIR, KILIÇDAROĞLU VE ZİLLET İTTİFAKI TAM BAĞIMLILIKTIR"

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde 'Atatürk'ü anlamak' konulu ders verdiği medyaya yansımıştır. Anlattığı nedir? Bilmediği ve tanımadığı bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur. Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir. Zillete kulak verirsek battığımızı, bittiğimizi, heder olduğumuzu söylüyorlar. Bağımsız bir vicdan, hür bir kafa eşliğinde ışık diye ateşe koşanları uyarıyoruz.

"FİYAT ARTIŞLARI, ZAMLAR, HAYAT PAHALILIĞI GELİP GEÇİCİDİR"

Haksızlıklar elbet telafi edilir. Ekonomik sıkıntı varsa inanç birliği, güç birliği yapar hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa hak ettiği sosyal ve ekonomik seviyelere çıkarılır. Geleceğimizin çok daha iyi olacağını bilmek ve buna inanmak zorundayız. Akıntıya karşı kürek çekemeyiz. Bugün yoksa yarın olacaktır, bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti var olsun. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçicidir. Müslüman'a karamsarlık haramdır.

Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler tek kelimeyle kifayetsiz muhterislerdir. Bunları Türk milletinin ekmeğine, emeğine hasıl olmuş meymenetsizlerdir. Dangıl dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neyden bahsediyor? Hisarımızda gedik açtırmayız, kalemizi düşürmeye çalışanlara göz açtırmayız. Bütün yalanların maskesini indirmek, bütün oyunları bozmak için tetikte bekleyen belagat kuvvetidir.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler tek kelimeyle kifayetsiz muhterislerdir. Bunları Türk milletinin ekmeğine, emeğine hasıl olmuş meymenetsizlerdir. Dangıl dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neyden bahsediyor? Hisarımızda gedik açtırmayız, kalemizi düşürmeye çalışanlara göz açtırmayız. Bütün yalanların maskesini indirmek, bütün oyunları bozmak için tetikte bekleyen belagat kuvvetidir.

"TERÖRİST DEMİRTAŞ İLE SOROSÇU KAVALA'NIN MAHKEME KARARLARI İÇİN ŞAİBELİ DİYENLER ZİLLETTEDİR"

Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar zillettedir. Türkiye'nin moratoryuma gireceğini söyleyenler zillettedir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın mahkeme kararları için şaibeli diyenler zillettedir.

MUHALEFETE CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇAĞRISI

Aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak? İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim.

"TÜRKİYE CUMHUR İTTİFAKI'YLA YÜKSELECEKTİR"

Kılıçdaroğlu etap etap Türkiye Cumhuriyeti'nin sabrını test eden bir zırvadır, zorbadır, zillettir. İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır, Türkiye Cumhur İttifakı'yla yükselecektir.

Devlet milletiyle bir bütündür. Birisi olmadan diğerinin anlamı yoktur. Devlet yoksa barış yoktur, ekonomi yoktur, huzur yoktur, bağımsızlık yoktur. Türk milleti devlet kuran, dünyada üstünlüğe sahip beşeri bir kuvvettir. 2 asırlık küresel dayatma siyasetinin sonucunu sadece son çeyrek yüzyıl siyasetine dayanarak çözemeyeceğimiz ortadadır. Bizleri doğru bir sonuca götürecek yaklaşım Türk milliyetçiliğinin Türk tarihindeki öneminin doğru analizinden geçmektedir. Yeni bir bin yıl yakalamak, geçmiş bin yılı tanımaktan geçmektedir. Geleceği konuşmaktan korkanların ve kaçanların geride kalmaları ve geride kalanları konuşmaları bu yüzdendir.

"TÜRK MİLLETİ VE MHP VE CUMHUR İTTİFAKI İÇİN ZORLU BİR DÖNEM VARDIR"

Türkiye tarihin en kritik dönemlerinden biriyle yüz yüzedir. Zilletin yanlışı buradadır. Milli birliğimizi kırılma noktasına götürmeyi amaç edenler, çıkar için Türkiye aleyhtarı çevrelerle içli dışlı olmaktan sakınmayan garabetlerdir. Önümüzde Türk milleti ve MHP ve Cumhur İttifakı için zorlu bir dönem vardır.

2023 yılında Cumhur İttifakı zaferinden başka hiçbir sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Bizi bilenler bilir, tanıyanlar tanır. Biz kendimiz için hiçbir şey aramayız, dilemeyiz ama milletimiz mevzu bahis olursa ülkülerimizin sınırı yoktur. Gözlerimiz sonsuzluğa kilitlenirken, önümüze çıkan çukurlara düşemeyiz. Heyecanları tükenenlerin bu hedefi sorgulayacaklarının farkındayız. 13 asır önce Ötüken'den yola çıkan mesajlar bizi milletler mücadelesinde var edebiliyorsa, bugün söyleyeceklerimiz yeni bir 13 asır daha niye taşıyamasın?

"ABD'DEN GELEN F16 MESAJLARI GÖZ BOYAMAYA YÖNELİKTİR"

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın sona ermesi dileğimizdir. Küresel hakimiyet mücadelesi mazlumların canı pahasına sürdürülmektedir. Silah baronları silahların susmasına karşıdır. Kalıcı çözüme hizmet eden, Türkiye'den başka ikinci bir ülke aransa da bulunamayacaktır.

ABD'den gelen F16 mesajları göz boyamaya yöneliktir. Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı mücadelenin devamını arzulayan hiçbir ülke iyi niyetli görülemez.

"MHP HER ŞER CEPHESİYLE MÜCADELE EDECEKTİR"

Birleşik Krallık Başbakanı'nın Ukrayna'yı ziyaret edip, psikolojik baskı kurması dikkat çekicidir. ABD ile Birleşik krallık ateşkesi engelleyecek cibiliyettedir. Biden'ın krizin derinleşmesi için çaba göstermesi ahlaki görülemeyecektir.

MHP yeni bir siyasi hareket değildir. Türkiye için düşündükleri bellidir. Stratejik oyunların farkındadır. Gelişmeleri tahlil yapacak vizyonu ve kadroları vardır. MHP, özellikle milli kimlik ve milli bekayla ilgili konularda Türk siyasetinde yer edinmiştir. Bizim geçmişte dile getirdiğimiz ilkemiz bu hassasiyetin bir ifadesidir. MHP her şer cephesiyle mücadele edecektir.