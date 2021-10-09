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MHP lideri Devlet Bahçeli acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bahçeli, Akça'ya rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Sayın Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça,  Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Diş Hekimliği Fakültesinin kurucuları arasında yer alıyordu.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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