MHP lideri Devlet Bahçeli acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Sayın Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Sayın Prof.Dr. Mehmet Şakir Akça’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) October 9, 2021

Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça, Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Diş Hekimliği Fakültesinin kurucuları arasında yer alıyordu.