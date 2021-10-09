Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın biyografisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Sayın Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanarak Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça’ın vefat ettiğini duyurdu. Gazi Üniversitesinin kurucu rektörü olan ve üniversite bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin kurucular arasında yer alan Akça’ın vefatı üzüntüye neden oldu. Bu kapsamda Akça'nın vefatının ardından Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtları araştırılıyor. Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın biyografisi haberimizde...

PROF. DR. MEHMET ŞAKİR AKÇA KİMDİR? NERELİ?

Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça 29 Ekim 1933 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Elmalı’da tamamladı. Elmalı Ortaokulu’nun ilk öğrencilerinden olup, o günkü sistem içerisinde Bakanlık Belgeleri ile taltif edildi. Daha sonra lise öğrenimi için İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ne gitti. Adı geçen öğretim kurumunda da Bakanlık Belgeleri ile belirlenen kutlamalar ile taltif edildi. Lise öğrenimini normal süresinde tamamladıktan sonra, iki yıllık bir terki tahsil dönemini Elmalı’da babasının yanında tamamladı. Üniversite sınavlarına katılarak 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan, Mehmet Şakir Akça burada üniversite hayatına başladı.

Normal eğitim süresi içerisinde fakülteyi bitirdikten sonra askere gitti. Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça, yedek subaylık görevini Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tamamladıktan sonra, memleketinde mesleğini icra etmeye başladı. Üç yıl süre ile çalıştıktan sonra Avrupa’ya gitti. Avrupa’da bir yıllık eğitiminin sonunda Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk kurucuları arasında bulunmam istendiğinden Avrupa’dan döndü. Ankara’da adı geçen fakültede çalışmasını sürdürmeye başladı. 1964 yılında Ankara Üniversitesi’ne intihamından sonraki yıllarda normal süreler içerisinde ihtisasını, Doçentlik ve Profesörlük görevini tamamlayarak adı geçen kurumda hem öğretim üyesi hem de idari görevlerde bulundu.

İdari görevleri sırasıyla 1975 yılında Kürsü Başkanlığı, 1977’de Senatörlük, 1978 yılında Dekanlık, 1982 yılında da Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü oldu. Üniversite hayatı boyunca gerek mesleki, gerekse sosyal muhtevalı yayınları mevcut olup, şimdiye kadar yayınlanmış olan bir mesleki kitabım, yayınlanmaya hazır ikinci bir mesleki kitabı ile kırkın üzerinde yerli ve yabancı mecmualarda mesleki yazıları yayınlamıştır. Öte yandan Türkiye’deki muhtelif gazete ve mecmualarda da Milli Kültürümüz ve Türk insanının geleceği üzerinde neşredilmiş yazıları vardır. 1987 yılında Rektörlük süresi dolduktan sonra kurucuları arasında bulunduğu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeliği görevini sürdürmüştür. Üyesi olduğu kuruluşlar Ankara Aydınlar Ocağı Kurucu Üyeliği, Türk Ocakları Hars Heyeti Başkanlığı vardı. Türk Ocakları Hars Heyeti Başkanlığı görevini beş senedir yürütüyordu.

PROF. DR. MEHMET ŞAKİR AKÇA ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça, 9 Ekim 2021 Cumartesi günü 87 yaşında öldü. Akça'nın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.