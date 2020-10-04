MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ermenistan'a çok sert mesaj!

MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence’ye saldırısını kınadı.

Bahçeli, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence’ye alçakça saldırı düzenlemesi, sivil ve masum soydaşlarımızı hedef alması insanlık suçu, uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarıdır. Ermenistan devleti bir kez daha zulüm saçan yüzünü göstermiştir." ifadelerini kullandı.