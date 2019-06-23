MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilk yorum geldi!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, tekrarlanan İstanbul seçimleri sonrası ilk açıklamasını yaptı. Bahçeli; "Cumhur ittifakı tüm varlığıyla sürecek" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da yenilenen seçimlerin ardından ilk açıklamasını yaptı. Basın mensuplarını yazılı olarak bilgilendiren Bahçeli, Herkes teferruatlı bir analiz yapmalı, Cumhur ittifakı tüm varlığıyla sürecek dedi.

Basın mensuplarını yazılı olarak bilgilendiren Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim sonucu üzerinde teferruatlı analiz yapılması, demokrasi ve geleceğimiz açısından mecburidir." dedi.

CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEK

Cumhur İttifakı'nın varlığına ilişkin de değerlendirmeler yapan Bahçeli, "Cumhur ittifakının kutlu varlığı tüm varlığıyla devam edecek" dedi.