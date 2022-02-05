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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kendisine ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun telefonu

MHP'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak kendilerine ve muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerini iletip, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar temennisinde bulundu." ifadelerine yer verildi. 

 

 

BAHÇELİ: HASTALIĞI HAFİF GEÇİRMELERİ TESELLİMİZDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’yle birlikte muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin KOVİD-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi ve halisane dualarımı bahusus paylaşıyor, Allah’tan sağlık ve sıhhat niyaz ediyorum.

Söz konusu hastalığı hafif geçirmeleri ve çalışmalarını evlerinde sürdürüyor olmaları yegâne tesellimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi başta olmak üzere, Rabbim virüse yakalanan herkese ‘Eş-Şafi’ ismi hürmetine şifalar nasip etsin inşallah."

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun telefonu

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." 

Öte yandan çok sayıda siyasi isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan' a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun telefonu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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