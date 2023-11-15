MHP Pendik ilçe başkanlığından AHİSİAD'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanlığına seçilen Kerim Aydın ziyaretlerine devam ederek ilçe yönetimi ile beraber Pendik'in önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan AHİSİAD'ı genel merkezinde ziyaret etti.

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MHP Pendik ilçe başkanlığından AHİSİAD'a ziyaret

MHP Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya ve Başkan Yardımcısı Ersin Çakır, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği’ne (AHİSİAD) bir nezaket ziyaretinde bulundular.

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İBRAHİM ÇAM'DAN KERİM AYDINA PLAKET

MHP yöneticilerini Dernek Başkanı İbrahim Çam ve yönetim kurulu üyeleri birlikte karşıladılar.
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, Kerim Kaya’ya AHİSİAD’ın özel tasarlattığı Ahilik sıfatlarının da yer aldığı, Ahi Evran heykelciği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın önsözünün yer aldığı AHİSİAD yayınlarından çıkan ‘Sanayi Devriminin Üç Evresi’ başlıklı kitap hediye etti.

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Başkan Çam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, MHP İlçe Başkanı Kerim Kaya'da çalışmalarından dolayı İbrahim Çam'ı tebrik etti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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