MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, parti üyesi olan 21. Dönem İçel Milletvekili Yalçın Kaya'nın parti üyeliğinden tedbirli ve kesin çıkarma cezası talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından MHP Yalçın Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte detaylar...

MHP YALÇIN KAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Yalçın Kaya, 1962 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Mehmet, annesinin adı ise Feride'dir.19 Mayıs Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu bölümünden mezun olan Yalçın, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde de eğitim almıştır. Serbest muhasebeci olan Yalçın Kaya, İçel İl Genel Meclis Üyeliği yapmış, MHP'den 21. Dönem İçel Milletvekili olmuştur.

MHP üyesi olan 59 yaşındaki Yalçın Kaya orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Kaynak: Bölge Gündem Haber, TBMM.