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  3. MHP’de ayrılıklar devam ediyor! 8 ilçe başkanı görevden alındı

MHP’de ayrılıklar devam ediyor! 8 ilçe başkanı görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile aralarında geçen polemik nedeniyle MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un ardından Enginyurt'ta en yakın isimlerden olan MHP Ordu İl Başkanının görevinden alınmasıyla birlikte 8 ilçe başkanları görevden alındı.

MHP’de ayrılıklar devam ediyor! 8 ilçe başkanı görevden alındı

MHP’den ihraç edilen Milletvekili Cemal Enginyurt’a yakın olduğu bilinen Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş ilçe başkanları görevden alındı.

MHP Genel Merkezi’nin, Enginyurt’un Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Meclis makamındaki fotoğrafını kaldırıp Twitter hesabından yayınlamasına tepki gösterdiği öğrenildi.

RESMİ YAZI ORDU VALİLİĞİ'NE İLETİLDİ

Parti yönetimi bu gelişmelerin ardından Enginyurt’a yakın olduğu bilinen Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı ve Çamaş’ın sekiz ilçe başkanını görevden aldı. İlçe başkanlarının görevden alındığına dair resmi yazılar Ordu Valiliği’ne iletildi.

Okan Gül
Video Editörü


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