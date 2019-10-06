MHP'den ABD Büyükelçiliği'ne çok sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "ABD'nin yaptığı özürle geçiştirilecek bir hadise değil. Sıradan bir hataya da benzemiyor. Bunun karşılığı verilmeli" dedi.

Semih Yalçın, "ABD, Genel Başkanımız Bahçeli'den özür dilemeli" ifadesini de kullandı.

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