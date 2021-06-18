MHP'den AK Parti'ye seçim şartı: Üç kriter üzerinde duruldu! Seçim barajı, ittifak barajı, daraltılmış bölge...

MHP yetkililerince hazırlanarak AK Parti'ye sunulan raporda, seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarını da içeren çalışmaların yer aldığı öğrenilirken AK Parti kurmaylarının, MHP’nin öneri ve itirazlarını art arda yaptıkları toplantıda değerlendirdikleri ve buradan çıkan sonucu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulduktan sonra MHP ile ortak çalışma başlatılacağı belirtildi.

BARAJI AŞAMAYAN PARTİLERİN OYLARI İTTİFAKA KATILAMAYACAK

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, MHP, ittifak ortağının yüzde 5 ve yüzde 7 olarak iki seçenekli hazırladığı Türkiye barajının yüzde 5 olarak uygulanmasını istedi. İttifak yapan partilere ittifak içi baraj uygulanması önerisinde de bulundu. Buna göre barajı aşamayan partilerin oyları ittifaka katılamayacak.

AK PARTİ'NİN BÖYLE BİR ÖNERİSİ YOK

AK Parti’nin önerisinde ittifak içi baraj bulunmuyor. Partinin önerisi, mevcuttan farklı olarak her partinin oyunun ayrı ayrı hesaplanması ve onların toplamının ittifak oyu olarak yazılmasını kapsıyor. Bu konuda liderler belirleyici olacak.

YÜZDE 50 TEŞKİLATLANMIŞ OLMA ŞARTI

MHP"nin ayrıca, siyasi partilerin seçime girme şartı olarak Meclis grubunun bulunmasının şartlar arasından çıkarılmasına destek verdiği de öğrenildi. Partilerin seçime katılabilmeleri için, Türkiye genelinde yüzde 50 oranında teşkilatlanmış olmaları ve seçimlerden altı ay önce tamamlanması şartı bulunacak.

YIL SONUNA GELMEDEN YASALAŞMASI BEKLENİYOR

MHP, AK Parti’ye gönderdiği çalışmada, seçim bölgelerinin sayılarının arttırılarak, daraltılmış bölge sisteminin uygulanmasına da itiraz etti. Yıl sonuna gelmeden düzenlemenin yasalaşması ve Anayasa’nın ‘seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz’ hükmüne takılmaması planlanıyor.