MHP'den Erciyes Dağı'nın eteklerinde "Su kaynaklarına sahip çıkalım" klibiYılın transferinde son dakika! Arsenal, Mesut Özil'in ayrılmasına izin verdi!Telegram nedir? Özellikleri nelerdir? Telegram ücretli mi?Konya'da korkunç olay! 7. kattan düşen şahıs canından olduHatayspor-Beşiktaş maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYINİranlı milletvekilleri, Batı'nın Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını talep ettiİngiltere'de aşılama devam ediyor! Aşılananların sayısı 2 milyona yaklaştı!WhatsApp'ın onay dayatmasının ardından kullanıcılar Telegram'a akın ettilerHarran Üniversitesi'nin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu!İşçilerin kaldığı 8 konteyner yanarak küle oldu!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. MHP'den Erciyes Dağı'nın eteklerinde "Su kaynaklarına sahip çıkalım" klibi

MHP'den Erciyes Dağı'nın eteklerinde "Su kaynaklarına sahip çıkalım" klibi

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Türkiye'nin kuş cennetlerinden Sultansazlığı Milli Parkı'nda, yaşanan kuraklığa dikkat çekmek amacıyla video klip çekti.

MHP'den Erciyes Dağı'nın eteklerinde "Su kaynaklarına sahip çıkalım" klibi

Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan ve göçmen kuşların önemli uğrak merkezlerinden Sultansazlığı'nda çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Tok, videoda, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, son 100 yıl içerisinde dünya nüfusunun 3 kat, suya olan ihtiyacın ise 7 kat artış gösterdiğini vurguladı.

Tok, bu dengesizliğin dünyanın su fakiri olmasına da yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Sultansazlığı çölleşmiş gölümüzden sesleniyorum. Etrafıma baktığımda bu alanların her tarafı su kaynağıydı ancak Sultansazlığı kaynakları kuru bir çorak toprak haline gelmiş durumda. Gelecek nesillerimizi daha rahat bir Türkiye'de, Kayseri'de yaşatabilmemiz için su kaynaklarımıza sahip çıkalım. Gelişen ekonomide artan su ihtiyaçları, bugün daha da önemli hale gelmiştir. O yüzden suyumuza sahip çıkalım ki nesillerimiz tehlike altında olmasın."

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT