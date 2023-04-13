MHP'li İş İnsanı Muharrem Kır iftar programı düzenledi

İftar programı 11 Nisan Salı günü Gülistan Sofrası’nda gerçekleştirildi. Muharrem Kır, tüm misafirlerini kapıda karşıladı.

Bir çok iş insanı ve davetlinin katıldığı iftar programına MHP İl Başkan Yardımcısı Hakan Çeçen, MHP İstanbul 1. Bölge SKM Başkanı Cenap Yağmur, MHP Pendik ilçe Başkanı Yalçın Çolak, MHP Milletvekili Adayları Murat Şahin, Nevzat Ünlütürk, Şahin Gürzi, Ülkü Ocakları Bölge Başkanı Kerim Cebeci, Kaynarca Mahallesi Muhtarı Birol Okay ve Velibaba Muhtarı Şükrü Aydemir de katılım sağladı.

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İftar yemeğinden sonra konuşan Muharrem Kır, İftar programı davetlerini geri çevirmeyerek programa katılan herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

“MİLLETMİZ DOĞRU TERCİHİ YAPACAK”

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri ile ilgilide konuşan Muharrem Kır, “Önümüzde çok kritik bir seçim var. Allah Türkiye için hayırlı olanı nasip etsin. Halkımız herşeyi görüyor. Her şey halkımızın gözleri önünde gerçekleşiyor. İnşallah milletimiz doğru tercihini yaparak Türkiye Yüzyılına uzanan bu yolda cumhur ittifakına olan güveni sandıkta tazeliyerek yeniden iş başına getirecek. Bu manada ben seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Haber: Yusuf Saray