MHP'li isim görevinden istifa etti

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, parti binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na verilmesi dolayısıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a yapılan bu davranışa duyarsız kalmak istemediğini söyledi.

KÖKSAL YILMAZ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz parti binasında yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle MHP Ordu İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Biz onurlu insanlarız. Liderimiz emrindeyiz. Makamlar baki değil. Anamızdan il başkanı olarak doğmadık. Ancak Milletvekilimiz Cemal Enginyurt'a yapılan bu davranışa karşı ilgisiz duyarsız kalmak istemedim. Bu sebeple görevimden istifa ediyorum. Onunla geldim onunla gidiyorum. Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlar görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirerek, “Tarım Bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı’ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Enginyurt. açıklamaları nedeniyle Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kendisini uyardığını belirtmişti.

MHP'de Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un partiden kesin ihracı istenilmesi üzerine Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Dün, MHP TBMM Grup Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'un, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtilmişti.