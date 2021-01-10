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  3. MHP'nin önemli ismi Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

MHP'nin önemli ismi Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

Bir dönem MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyan, partinin önemli isimlerinden Ünlü Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, hayatını kaybetti.

MHP'nin önemli ismi Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

MHP'nin önemli isimlerinden olan, dünya mimarlık camiasının ve ülkücülerin yakından tanıdığı Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. Aile yakınlarının da doğruladığı acı haberi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan duyurdu.

Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, MHP genel merkezinin yanısıra, ülkücü camianın "Dede Korkutu" Ozan Arif'in kabrine yapılan anıtın da mimarıydı. İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof.Dr. Ahmet Vefik Alp Hocayı Kaybettik. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun" dedi.

 

 

AHMET VEFİK ALP KİMDİR?

Ahmet Vefik Alp, MHP genel merkezinin mimarıydı. Prof. Dr. Alp, 1994 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.

Ahmet Vefik Alp'in hayatı hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki haber tıklayın.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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