MHP'nin önemli ismi Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

MHP'nin önemli isimlerinden olan, dünya mimarlık camiasının ve ülkücülerin yakından tanıdığı Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. Aile yakınlarının da doğruladığı acı haberi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan duyurdu.

Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, MHP genel merkezinin yanısıra, ülkücü camianın "Dede Korkutu" Ozan Arif'in kabrine yapılan anıtın da mimarıydı. İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof.Dr. Ahmet Vefik Alp Hocayı Kaybettik. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun" dedi.

Prof.Dr.Ahmet Vefik Alp Hocayı Kaybettik.

Ruhu şad, mekanı Cennet olsun. pic.twitter.com/xMKDKWyzUY — İbrahim Özkan (@ibrahim_ozkan61) January 10, 2021

AHMET VEFİK ALP KİMDİR?

Ahmet Vefik Alp, MHP genel merkezinin mimarıydı. Prof. Dr. Alp, 1994 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.

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