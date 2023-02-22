Micah Ojodomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Micah Ojodomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Micah Ojodomo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Micah Ojodomo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.