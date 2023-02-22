Micah Ojodomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Micah Ojodomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Micah Ojodomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Micah Ojodomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Micah Ojodomo 10 Temmuz 1998 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Micah Ojodomo Danjuma şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Micah Ojodomo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Micah Ojodomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Micah Ojodomo'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Micah Ojodomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Micah Ojodomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Adamawa United
31 Mart 2022 yılında MFM FC
1 Kasım 2022 yılında Bendel Ins.
Micah Ojodomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Micah Ojodomo şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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