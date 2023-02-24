Michael Agbekpornu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Agbekpornu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Agbekpornu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Agbekpornu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Agbekpornu 31 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Agbekpornu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DUKASO SPORTS yapmaktadır. Michael Agbekpornu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Agbekpornu'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michael Agbekpornu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Agbekpornu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Agbekpornu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Agbekpornu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2018 yılında Dreams FC

18 Temmuz 2021 yılında KF Egnatia

Michael Agbekpornu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Agbekpornu şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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