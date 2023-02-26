Michael Ampadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Ampadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Ampadu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Ampadu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Ampadu 15 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Ampadu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bllrs Sports Agency yapmaktadır. Michael Ampadu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 31 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Ampadu'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Ampadu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Ampadu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Ampadu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Ampadu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2020 yılında Legon Cities FC

Michael Ampadu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Ampadu şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Michael Ampadu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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