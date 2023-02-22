Michael Bolaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Bolaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Bolaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michael Bolaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michael Bolaji {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michael Bolaji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Bolaji'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Michael Bolaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michael Bolaji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Remo Stars FC
1 Mayıs 2021 yılında Adamawa United
1 Aralık 2021 yılında Kwara United
31 Mart 2022 yılında Dakkada FC
1 Ekim 2022 yılında Wikki Tourists
Michael Bolaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michael Bolaji şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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