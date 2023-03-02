Michael Clark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Clark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Clark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michael Clark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michael Clark 5 Eylül 1997 tarihinde Hatfield şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Michael Albert Clark şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michael Clark Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Clark, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 20 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Michael Clark'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Michael Clark Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/michaelclark__
Michael Clark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michael Clark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Leyton Orient
15 Ağustos 2016 yılında East Thurrock
3 Şubat 2017 yılında Leyton Orient
15 Aralık 2017 yılında East Thurrock
15 Şubat 2018 yılında Leyton Orient
19 Mart 2018 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2018 yılında Braintree
8 Ekim 2018 yılında Concord Rangers
1 Aralık 2018 yılında St. Albans City
3 Ağustos 2019 yılında Braintree
20 Aralık 2019 yılında St. Albans City
Michael Clark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michael Clark şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.