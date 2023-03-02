Michael Clark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Clark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Michael Clark kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Clark ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.