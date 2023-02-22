Michael Damilola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Damilola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Damilola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michael Damilola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michael Damilola 1 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Fagbenle Damilola şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michael Damilola Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına - tarihinde katılmıştır. Michael Damilola'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Michael Damilola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michael Damilola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michael Damilola şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.