Michael Duffy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Duffy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Duffy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Duffy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Duffy 28 Temmuz 1994 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda,İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Duffy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Major League Sports Management yapmaktadır. Michael Duffy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Duffy'nin Derry City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Duffy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Duffy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Duffy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Duffy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Derry City

2 Şubat 2015 yılında Celtic

3 Temmuz 2015 yılında Alloa Athletic

1 Mayıs 2016 yılında Celtic

1 Temmuz 2016 yılında Dundee FC

30 Ocak 2017 yılında Celtic

31 Ocak 2017 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2022 yılında Derry City

Michael Duffy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Duffy şuan Derry City takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Michael Duffy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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