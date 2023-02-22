Michael Ebere İkpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Ebere İkpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Ebere İkpe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Ebere İkpe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Ebere İkpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Ebere İkpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Ebere İkpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Ebere İkpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Ebere İkpe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Ebere İkpe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Ebere İkpe 25 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Ebere İkpe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Michael Ebere İkpe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Ebere İkpe'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Ebere İkpe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Ebere İkpe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Ebere İkpe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Ebere İkpe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında FK Bylis U19

1 Temmuz 2013 yılında FK Bylis

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Akwa United

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Bendel Ins.

Michael Ebere İkpe kimdir

Michael Ebere İkpe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Ebere İkpe şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Campos Football Academy 2006/07

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Michael Ebere İkpe nereli

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