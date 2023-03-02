Michael Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michael Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michael Fernandes 24 Haziran 1999 tarihinde Hounslow şehrinde doğmuştur. İngiltere,Portekiz uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michael Fernandes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 14 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Fernandes'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Michael Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michael Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Şubat 2018 yılında Farnborough
1 Temmuz 2019 yılında Colchester Utd.
9 Eylül 2020 yılında Dartford
9 Ekim 2020 yılında Colchester Utd.
16 Ekim 2020 yılında Farnborough
16 Aralık 2020 yılında Colchester Utd.
1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz
14 Ağustos 2021 yılında Farnborough
8 Ocak 2022 yılında Leatherhead FC
24 Ocak 2022 yılında Farnborough
Michael Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michael Fernandes şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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