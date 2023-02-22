Michael Gallagher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Gallagher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Gallagher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Gallagher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Gallagher 9 Temmuz 2000 tarihinde Letterkenny, Donegal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Gallagher Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Gallagher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Gallagher'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Gallagher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Gallagher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Gallagher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Gallagher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Finn Harps

1 Ocak 2020 yılında UCD

Michael Gallagher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Gallagher şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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