Michael Gardawski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Gardawski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Gardawski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Gardawski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Michael Gardawski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Gardawski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Gardawski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Gardawski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Gardawski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Gardawski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Gardawski 25 Eylül 1990 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Gardawski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Gardawski Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Konstantinos Farras yapmaktadır. Michael Gardawski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Gardawski'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Gardawski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Gardawski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Gardawski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Gardawski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2007 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2008 yılında Köln

1 Ocak 2010 yılında Carl Zeiss Jena

30 Haziran 2010 yılında Köln

1 Temmuz 2010 yılında Stuttgart II

30 Haziran 2011 yılında Köln

1 Temmuz 2011 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2012 yılında Viktoria Köln

18 Temmuz 2013 yılında MSV Duisburg

17 Temmuz 2015 yılında Hansa Rostock

8 Temmuz 2017 yılında Korona Kielce

20 Temmuz 2020 yılında Cracovia

30 Temmuz 2021 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2022 yılında Asteras Tripoli

Michael Gardawski kimdir

Michael Gardawski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Gardawski şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Weiler-Volkhoven, 1.FC Köln (2001-2008)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Gardawski nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Georgios Christodoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Christodoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgios Christodoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Christodoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daire Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daire Mccarthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daire Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daire Mccarthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bobby Allain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Allain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bobby Allain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Allain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Conor Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Walsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Conor Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Walsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi