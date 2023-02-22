Michael Gardawski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Gardawski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Gardawski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Gardawski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Gardawski 25 Eylül 1990 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Gardawski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Gardawski Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Konstantinos Farras yapmaktadır. Michael Gardawski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Gardawski'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Gardawski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Gardawski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Gardawski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Gardawski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2007 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2008 yılında Köln

1 Ocak 2010 yılında Carl Zeiss Jena

30 Haziran 2010 yılında Köln

1 Temmuz 2010 yılında Stuttgart II

30 Haziran 2011 yılında Köln

1 Temmuz 2011 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2012 yılında Viktoria Köln

18 Temmuz 2013 yılında MSV Duisburg

17 Temmuz 2015 yılında Hansa Rostock

8 Temmuz 2017 yılında Korona Kielce

20 Temmuz 2020 yılında Cracovia

30 Temmuz 2021 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2022 yılında Asteras Tripoli

Michael Gardawski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Gardawski şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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