Michael George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael George adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michael George Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michael George {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michael George Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michael George'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Michael George Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michael George futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ocak 2018 yılında Kanemi Warriors
1 Ocak 2022 yılında Niger Tornad.
Michael George Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michael George şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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