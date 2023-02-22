Michael İbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael İbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael İbe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael İbe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael İbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael İbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael İbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael İbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael İbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael İbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael İbe 6 Haziran 1995 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Okoro Ibe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael İbe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Star Road yapmaktadır. Michael İbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Michael İbe'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael İbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael İbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael İbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael İbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Abia Warriors

1 Ocak 2018 yılında Akwa United

5 Ekim 2019 yılında Plateau United

5 Mart 2020 yılında FK Andijon

3 Eylül 2020 yılında Mash'al

10 Mart 2022 yılında Abia Warriors

9 Temmuz 2022 yılında Al-Talaba SC

1 Aralık 2022 yılında Abia Warriors

Michael İbe kimdir

Michael İbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael İbe şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael İbe nereli

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