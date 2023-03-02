Michael Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michael Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michael Johnson 28 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michael Johnson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 7 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Johnson'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Michael Johnson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/michael_johnss
Michael Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michael Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Aralık 2015 yılında Biggleswade
28 Ocak 2016 yılında Hitchin Town FC
1 Temmuz 2019 yılında Braintree
22 Şubat 2020 yılında FC Dag & Red
7 Temmuz 2020 yılında St. Albans City
Michael Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michael Johnson şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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