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Michael K. Williams kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Michael K. Williams biyografisi

HBO'nun popüler yapımlarından 'The Wire' dizisindeki 'Omar Little' karakterini canlandıran Michael K. Williams ölüm haberinin ardından neden öldüğü merak edilmeye başlandı. Peki Michael K. Williams kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Michael K. Williams biyografisi

Michael K. Williams kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Michael K. Williams biyografisi

ABD’li ünlü aktör Michael K. Williams yaşamını yitirdi. Dünyaca ünlü aktör  The Wire’da hayat verdiği Omar Little karakteriyle biliniyordu. Peki Michael K. Williams kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Michael K. Williams biyografisi

MİCHAEL K. WİLLİAMS KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? 

28 Kasım 1966’da dünyaya gelen  Amerikalı aktör, dansçı ve muhabir olan Williams en iyi bilinen rolünü HBO drama serisi olan The Wire'da Omar Little olarak üstlenmişti.

Boardwalk Empire'da Albert "Chalky" White karakterine hayat veren oyuncu ayrıca The Road, Inherent Vice, The Night Of, Gone Baby Gone, 12 Yıllık Esaret gibi televizyon ve sinema prodüksiyonlarında da yer aldı.

Ünlü aktörün ölüm nedeniyle ilgili ilk olarak aşırı dozda uyuşturucu gibi iddialar bulunsa da kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Michael K. Williams kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Michael K. Williams biyografisi

Williams’ın son dönemde yer aldığı bazı projeler ve canlandırdığı karakterler şöyle;

2014      RoboCop - Jack Lewis    

2014      The Purge: Anarchy - Carmelo Johns      

2014      Kill the Messenger- Ricky Ross  

2014      Inherent Vice - Tariq Khalil          

2015      The Gambler     Neville Baraka   Adaylık—Black Reel Award for Outstanding Supporting Actor in a Motion Picture

2015      Anesthesia - Jeffrey      

2016      Captive - Detective John Chestnut          

2016      The Land - Pops

2016      Triple 9 - Sweet Pea       

2016      Ghostbusters - Hawkins

2016      When the Bough Breaks - Roland            

2016      Assassin's Creed - Moussa

Michael K. Williams kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Michael K. Williams biyografisi

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