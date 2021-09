ABD’li ünlü aktör Michael K. Williams yaşamını yitirdi. Dünyaca ünlü aktör The Wire’da hayat verdiği Omar Little karakteriyle biliniyordu. Peki Michael K. Williams kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Michael K. Williams biyografisi

MİCHAEL K. WİLLİAMS KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

28 Kasım 1966’da dünyaya gelen Amerikalı aktör, dansçı ve muhabir olan Williams en iyi bilinen rolünü HBO drama serisi olan The Wire'da Omar Little olarak üstlenmişti.

Boardwalk Empire'da Albert "Chalky" White karakterine hayat veren oyuncu ayrıca The Road, Inherent Vice, The Night Of, Gone Baby Gone, 12 Yıllık Esaret gibi televizyon ve sinema prodüksiyonlarında da yer aldı.

Ünlü aktörün ölüm nedeniyle ilgili ilk olarak aşırı dozda uyuşturucu gibi iddialar bulunsa da kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Williams’ın son dönemde yer aldığı bazı projeler ve canlandırdığı karakterler şöyle;

2014 RoboCop - Jack Lewis

2014 The Purge: Anarchy - Carmelo Johns

2014 Kill the Messenger- Ricky Ross

2014 Inherent Vice - Tariq Khalil

2015 The Gambler Neville Baraka Adaylık—Black Reel Award for Outstanding Supporting Actor in a Motion Picture

2015 Anesthesia - Jeffrey

2016 Captive - Detective John Chestnut

2016 The Land - Pops

2016 Triple 9 - Sweet Pea

2016 Ghostbusters - Hawkins

2016 When the Bough Breaks - Roland

2016 Assassin's Creed - Moussa