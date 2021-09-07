Michael K. Williams kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Michael K. Williams biyografisi
HBO'nun popüler yapımlarından 'The Wire' dizisindeki 'Omar Little' karakterini canlandıran Michael K. Williams ölüm haberinin ardından neden öldüğü merak edilmeye başlandı. Peki Michael K. Williams kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Michael K. Williams biyografisi
ABD’li ünlü aktör Michael K. Williams yaşamını yitirdi. Dünyaca ünlü aktör The Wire’da hayat verdiği Omar Little karakteriyle biliniyordu. Peki Michael K. Williams kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Michael K. Williams biyografisi
MİCHAEL K. WİLLİAMS KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?
28 Kasım 1966’da dünyaya gelen Amerikalı aktör, dansçı ve muhabir olan Williams en iyi bilinen rolünü HBO drama serisi olan The Wire'da Omar Little olarak üstlenmişti.
Boardwalk Empire'da Albert "Chalky" White karakterine hayat veren oyuncu ayrıca The Road, Inherent Vice, The Night Of, Gone Baby Gone, 12 Yıllık Esaret gibi televizyon ve sinema prodüksiyonlarında da yer aldı.
Ünlü aktörün ölüm nedeniyle ilgili ilk olarak aşırı dozda uyuşturucu gibi iddialar bulunsa da kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.
Williams’ın son dönemde yer aldığı bazı projeler ve canlandırdığı karakterler şöyle;
2014 RoboCop - Jack Lewis
2014 The Purge: Anarchy - Carmelo Johns
2014 Kill the Messenger- Ricky Ross
2014 Inherent Vice - Tariq Khalil
2015 The Gambler Neville Baraka Adaylık—Black Reel Award for Outstanding Supporting Actor in a Motion Picture
2015 Anesthesia - Jeffrey
2016 Captive - Detective John Chestnut
2016 The Land - Pops
2016 Triple 9 - Sweet Pea
2016 Ghostbusters - Hawkins
2016 When the Bough Breaks - Roland
2016 Assassin's Creed - Moussa