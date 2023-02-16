Michael Kargbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kargbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Kargbo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Kargbo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Kargbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kargbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Kargbo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Kargbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Kargbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Kargbo 20 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen Sierra Leone uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Kargbo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Michael Kargbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalkurd FF futbol takımında oynamaktadır. Dalkurd FF takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Kargbo'nin Dalkurd FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Kargboboyu ve yaşı kaç

Michael Kargbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Kargbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Kargbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Kargbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2017 yılında Eskilstuna City

1 Mart 2018 yılında AFC Eskilstuna

8 Ocak 2019 yılında Assyriska FF

1 Ocak 2020 yılında Värnamo

19 Mart 2021 yılında GAIS

6 Şubat 2023 yılında Dalkurd

Michael Kargbo kimdir

Michael Kargbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Kargbo şuan Dalkurd FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Kargbo nereli

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