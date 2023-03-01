Michael Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Kelly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Kelly 13 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Kelly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Kelly'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Rovers U19

1 Ocak 2016 yılında Cabinteely

1 Ocak 2018 yılında Longford Town

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2019 yılında Bohemians

4 Şubat 2020 yılında Cabinteely

26 Şubat 2021 yılında Longford Town

22 Ocak 2022 yılında Bray Wanderers

30 Temmuz 2022 yılında Carlisle United

Michael Kelly kimdir

Michael Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Kelly şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Kelly nereli

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