Michael Keyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Keyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Keyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Keyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Keyes 25 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Keyes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne U19 futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Keyes'nin Shelbourne U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Keyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Keyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Keyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Keyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Shelbourne U19

Michael Keyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Keyes şuan Shelbourne U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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