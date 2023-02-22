Michael Leddy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Leddy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Leddy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michael Leddy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michael Leddy 14 Ocak 2004 tarihinde Drogheda, Louth şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michael Leddy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Leddy'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Michael Leddy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michael Leddy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Rovers U19
16 Temmuz 2021 yılında Shamrock Rovers
1 Ocak 2023 yılında Drogheda United
30 Kasım 2023 yılında Shamrock Rovers
Michael Leddy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michael Leddy şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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