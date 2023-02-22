Michael Mccrudden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Mccrudden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Mccrudden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Mccrudden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Mccrudden 31 Temmuz 1991 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Mccrudden Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Mccrudden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Mccrudden'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Mccrudden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Mccrudden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Mccrudden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Mccrudden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Derry City

1 Ocak 2012 yılında Institute FC

1 Temmuz 2015 yılında Ballinamallard

1 Mayıs 2016 yılında Institute FC

15 Şubat 2019 yılında Derry City

7 Ocak 2020 yılında Cliftonville

2 Ağustos 2022 yılında Coleraine

Michael Mccrudden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Mccrudden şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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