Michael Newberry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Newberry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Newberry kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Newberry ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Newberry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Newberry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Newberry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Newberry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Newberry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Newberry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Newberry 30 Aralık 1997 tarihinde Newcastle upon Tyne şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Newberry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mccreery Sports Management yapmaktadır. Michael Newberry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Newberry'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Newberry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Newberry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Newberry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Newberry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Newcastle U23

11 Mayıs 2018 yılında Víkingur Ó.

29 Ocak 2021 yılında Linfield

Michael Newberry kimdir

Michael Newberry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Newberry şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Red House Farm Boys (-2009), Newcastle United (2009-2018)

Michael Newberry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda U19 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Newberry nereli

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