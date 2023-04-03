Michael Nilor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Nilor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Nilor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Nilor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Nilor 16 Nisan 1998 tarihinde Sarcelles şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Martinique uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Nilor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Michael Nilor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Nilor'nin FC Lorient B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Nilor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Nilor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Nilor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Nilor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2019 yılında US Avranches

30 Haziran 2020 yılında G. Bordeaux B

2 Temmuz 2020 yılında Lorient B

3 Eylül 2021 yılında Red Star FC

30 Haziran 2022 yılında Lorient B

Michael Nilor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Nilor şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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