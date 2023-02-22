Michael Oconnor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Oconnor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Oconnor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Oconnor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Oconnor 6 Ekim 1987 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Michael Joseph O'Connor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Oconnor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kangs Solicitors yapmaktadır. Michael Oconnor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 29 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Oconnor'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Oconnor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Oconnor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Oconnor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Oconnor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Crewe Alexandra

1 Mart 2009 yılında Lincoln City

1 Mayıs 2009 yılında Crewe Alexandra

1 Temmuz 2009 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2012 yılında Rotherham

18 Temmuz 2014 yılında Port Vale

1 Temmuz 2016 yılında Notts County

1 Temmuz 2018 yılında Lincoln City

15 Ocak 2020 yılında Salford

29 Ağustos 2020 yılında Glenavon

Michael Oconnor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Oconnor şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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