Michael Oconnor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Oconnor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Oconnor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Oconnor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Oconnor 31 Temmuz 1998 tarihinde Dundalk, Louth şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Oconnor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SCSA Sports Management yapmaktadır. Michael Oconnor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Oconnor'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Oconnor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Oconnor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Oconnor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Oconnor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2017 yılında Shamrock Rovers

6 Şubat 2018 yılında Finn Harps

30 Haziran 2018 yılında Shamrock Rovers

23 Temmuz 2018 yılında Linfield

1 Temmuz 2019 yılında Waterford FC

31 Ekim 2019 yılında Linfield

10 Ocak 2020 yılında Waterford FC

31 Mayıs 2020 yılında Linfield

29 Temmuz 2020 yılında Waterford FC

27 Eylül 2020 yılında Ross County

4 Aralık 2020 yılında Shelbourne

1 Ocak 2022 yılında Glentoran

11 Ağustos 2022 yılında Dungannon

Michael Oconnor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Oconnor şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Michael Oconnor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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