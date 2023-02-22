Michael Olulasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Olulasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Olulasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michael Olulasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michael Olulasi 2 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michael Olulasi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Olulasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Olulasi'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Michael Olulasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michael Olulasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Haziran 2021 yılında Sunshine Stars
Michael Olulasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michael Olulasi şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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