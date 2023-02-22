Michael Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Pereira 8 Aralık 1987 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Pereira Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Pereira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Pereira'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michael Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2010 yılında Mallorca

2 Eylül 2013 yılında Granada

30 Haziran 2014 yılında Mallorca

4 Ağustos 2016 yılında Y. Malatyaspor

1 Temmuz 2019 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2021 yılında Kocaelispor

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Krakow

19 Ocak 2023 yılında Apollon Smyrnis

Michael Pereira kimdir

Michael Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Pereira şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Michael Pereira nereli

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