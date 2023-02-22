Michael Ruddy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Ruddy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Ruddy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Ruddy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Ruddy 5 Ağustos 1993 tarihinde Newtonabbey şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Ruddy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Ruddy'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Ruddy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Ruddy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Ruddy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Ruddy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ballymena

1 Temmuz 2016 yılında Ards FC

1 Temmuz 2018 yılında Crusaders

1 Temmuz 2021 yılında Portadown

1 Temmuz 2022 yılında Dungannon

Michael Ruddy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Ruddy şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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