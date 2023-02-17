Michael Sambataro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Sambataro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Sambataro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Sambataro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Sambataro 4 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Sambataro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Sambataro, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına - tarihinde katılmıştır. Michael Sambataro'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Sambataro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Sambataro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Michael Sambataro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Sambataro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Sambataro şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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