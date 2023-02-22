Michael Seckar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Seckar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Seckar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Seckar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Seckar 8 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michael Sečkář şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Seckar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Seckar'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Seckar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Seckar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Seckar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Seckar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında 1.SK Prostejov

26 Ağustos 2016 yılında MFK Vyskov

31 Aralık 2016 yılında 1.SK Prostejov

20 Temmuz 2018 yılında Inter Bratislava

14 Eylül 2018 yılında MFK Vyskov

3 Ağustos 2020 yılında 1.SK Prostejov

1 Şubat 2022 yılında SK Unicov

31 Aralık 2022 yılında 1.SK Prostejov

Michael Seckar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Seckar şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.SK Prostějov (2004 - 2006)SK Sigma Olomouc (2006 - 2008)1.SK Prostějov (2008 - 2011)FC Hlučín (2011)1.SK Prostějov (2011 - 2014)

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